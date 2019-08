De Haan evalueert weldra deelsteps: “Succes, maar fietsenhandelaars klagen over concurrentie” Leen Belpaeme

22 augustus 2019

17u17 0 De Haan Het bedrijf dat deelsteps aanbiedt aan de kust is tevreden over de start. Voorlopig kan je de steps enkel vinden in Oostende en Middelkerke. Het proefproject in De Haan is afgelopen en het is niet zeker of de steps er opnieuw toegelaten worden. Circ is ondertussen wel al in gesprek met twee andere kustgemeenten om de steps uit te zetten. Welke dat zijn, dat houdt het bedrijf nog voor zich.

De deelsteps waren voor de start van de zomer een hot topic in Oostende en De Haan. Vooral Oostende is voorstander van de deelmobiliteit, maar ook in De Haan werden de steps lustig gebruikt. Dat blijkt alvast uit de cijfers die het bedrijf Circ bijhoudt. In de kustgemeente ging het echter om een proefproject dat op 31 juli afliep. “Als het aan ons ligt, mag er zeker een definitieve regeling komen voor de steps in De Haan. We zagen dat het project er even succesvol was als in Oostende”, vertelt algemeen directeur van Circ Benelux, Kurt Van Landeghem.

Het gemeentebestuur zal in september beslissen of de steps terugkeren naar De Haan. De proefperiode liep af op 31 juli. “We hebben nu kunnen zien hoe de situatie is met deelsteps in de gemeente en kunnen nu ook de vergelijking maken met augustus. De bedoeling is dan om in september te evalueren. Uit de data blijkt inderdaad dat het project een succes is. We zien dat de deelsteps vooral veel gebruikt werden in de Vosseslag, omdat daar weinig andere verbindingsmogelijkheden zijn. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden met andere factoren. Zo waren er ook klachten van fietsenhandelaars die concurrentie krijgen door de deelsteps”, licht schepen Marleen De Soete toe.

Over het algemeen is Circ tevreden over de kust. “Er was quasi geen vandalisme of diefstal, in tegenstelling tot in Brussel en Luik. Er zijn momenteel nog gesprekken bezig met twee kustgemeenten om nog dit jaar uit te rollen. Het is voor de gemeenten zeker een meerwaarde, omdat wij het gratis aanbieden aan het gemeentebestuur en de cijfers zijn overal positief.” Het zijn de mensen die gebruik maken van de step die er ook voor betalen en die prijs werd ondertussen al wat verhoogd. Het kost nu 0,20 in plaats van 0,15 euro per minuut om de step te gebruiken. “De prijs werd in heel België aangepast. We kennen ondertussen het gebruik van de steps en de kosten om te opereren. De grootste kost, naast de aankoop van de steps is de loonkost. We werken overal met eigen mensen om de steps op te halen en op te laden. De loonkost in België ligt echter hoger dan in de andere landen waar we actief zijn, zoals in Duitsland waar het hoofdkwartier ligt. Dan konden we ook niet anders dan de prijs bijsturen en in lijn brengen met de kosten om een duurzame werking uit te bouwen”, licht Kurt Van Landeghem toe.