De Haan en Wenduine krijgen elk een eindejaarsevenement met ecologische ijspistes Leen Belpaeme

21 oktober 2019

17u16 0 De Haan Er komen twee ecologische ijspistes in De Haan en Wenduine. Winter in het park blijft bestaan, maar ook Wenduine krijgt een volwaardige ijspiste met een chalet. De gemeente legt daarvoor 100.000 euro op tafel. Schepen Marleen De Soete vreest niet voor concurrentie. “Er is plaats voor twee volwaardige evenementen en zo heeft Wenduine nu ook een volwaardig winterevenement.”

De Haan trekt graag de ecologische kaart en er werd dit jaar dan ook resoluut gekozen voor twee kunstmatige ijspistes van de firma Glice. “Er is geen energie en geen water nodig voor deze ijspiste. Je kan er wel met gewone schaatsen op”, licht Dieter Sergeant toe. “We hebben 12 jaar gezocht naar de ideale samenstelling voor de ondergrond en het is ontworpen samen met atleten om aan de olympische normen te voldoen. We scoren nu 98 procent tegenover het beste ijs. We hebben daarmee een ideaal alternatief want in deze tijden van klimaatopwarming kost het al snel 20.000 euro om een maand een klassieke ijspiste te laten draaien bij 19 graden.”

100.000 euro voor de pistes

De gemeente betaalt 100.000 euro voor de pistes en werkt samen met private investeerders die een evenement op poten zetten in De Haan en Wenduine. Ze krijgen hiervoor geen extra steun meer. In De Haan komt er een verlenging van Winterpret in ’t Park. Philippe Rysman en Robin Depuydt zorgen opnieuw voor de uitbating. “Er zijn enkele kleine wijzingen tegenover vorig jaar. Zo zal de site veel opener zijn en worden er geen hekken meer geplaatst. We werken opnieuw samen met heel wat lokale handelaars voor de standen, maar ook voor een ontbijt op zondagmorgen. We zullen ook een feest op poten zetten op oudejaarsavond en de kinderen van De Haan mogen elke zondagochtend gratis komen schaatsen”, licht Robin Depuydt.

In Wenduine werd gekozen om ook een ijspiste te plaatsen. “Voor het gemeentehuis van Wenduine komt de ijspiste en aan de overkant een chalet in apres-skistijl”, zegt Chris van Landeghem van Kantien Royal. “In het weekend van 27 december is er nog extra ons foodtruckfestival die telkens heel wat volk lokt. We werken daarnaast een programma uit met themaschaatsen, optredens, kindernamiddagen, winterse culinaire thema-avonden. We werken samen met de lokale handelaars en we zetten in op duurzaamheid.”

We werken een programma uit met themaschaatsen, optredens, kindernamiddagen en winterse culinaire thema-avonden Chris van Landeghem, Kantien Royal, over ijspiste Wenduine

Er is dit jaar ook gekozen voor nieuwe kerstverlichting van de firma Verstraete uit Jabbeke. Ook hier werd de ecologische kaart getrokken. “We zijn voor een volledig nieuw idee gegaan met warme verlichting. We werken met bollen om te verwijzen naar de traditionele kerstsfeer met kerstballen. Er is een uniforme stijl die overal terugkomt met een warm wit licht, afgewerkt met een ‘pinkel’ voor een sprookjesachtig effect. Enkele stukken zullen in het oog springen zoals een grote haan die bezoekers zal begroeten. We willen dat de kleuren ook overdag bijdragen aan een gezellige sfeer. We werken enkele met energiezuinige LED-verlichting. Het totale vermogen voor het gehele grondgebied zal 8543 Watt zijn, wat erg weinig is voor zo’n groot gebied”, licht Sofie Verstraete toe.