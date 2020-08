De Haan en Bredene sluiten invalswegen af voor dagjestoeristen Leen Belpaeme

09 augustus 2020

14u11 142 De Haan De Haan heeft net beslist om de invalswegen naar de badplaats af te sluiten. Dagjestoeristen mogen de gemeente niet meer binnen.

De parkings in De Haan staan vol. “De mensen staan dubbel geparkeerd tot zelfs op plaatsen waar het niet veilig is. Op het strand is de situatie nog redelijk. Er is nu plaats genoeg, maar het wordt in de namiddag hoog water en als iedereen dan achteruit moet dan wordt het een probleem. We willen toestanden zoals in Blankenberge vermijden en laten daarom geen extra toeristen meer toe”, zegt Vandaele. “De strandzones blijven voorlopig nog open, maar deze zullen waarschijnlijk later ook gesloten worden.”

Ook Bredene volgt en sluit de invalswegen af. “We zijn nu bezig met het afsluiten van enkele wegen. We doen dit niet zozeer omdat het te druk is op het strand, we komen vooral in parkingnood. We sturen de mensen daarom terug”, zegt Steve Vandenberghe. Enkel bewoners, tweedeverblijvers en mensen die kunnen aantonen dat ze er absoluut moeten zijn zoals mensen met een verblijfsreservatie, een strandcabine of mensen die er werken worden toegelaten.