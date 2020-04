De Haan belde alle 80-plussers in de gemeente op om te vragen hoe het met hen gaat Leen Belpaeme

07 april 2020

17u22 2 De Haan De gemeente De Haan contacteerde de voorbije twee weken 934 kwetsbare ouderen. Daaronder alle inwoners boven de 80 jaar. Een zevental medewerkers overliep samen met de inwoners een checklist. Zo’n 15 mensen hadden extra hulp nodig.

De Haan heeft de afgelopen weken alle 80-plussers in de gemeente proberen te bereiken om enerzijds te luisteren hoe het met hen gaat in deze moeilijke tijden en om hen ook extra te informeren. “Een groot deel van de bevolking bereiken we tegenwoordig via facebook, onze website en via de pers. Maar de oudere bevolking vormt een probleem. Ze zijn niet alleen moeilijk te bereiken, maar bij sommigen dringt de ernst van de zaak blijkbaar ook maar moeizaam door. Daarom besloten we op te bellen en brieven te schrijven. Het opzoeken van de telefoonnummers was een hele klus. De goeie ouwe telefoonboeken zijn er immers niet meer”, licht burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) toe. Van de 833 gezinnen met tachtigplussers in De Haan werden er 493 telefonisch bereikt. Als de gemeente niet over een telefoon beschikte werd een brief gestuurd. Zo’n 340 mensen kregen een brief. Van deze doelgroep nam ondertussen al een 15-tal mensen contact op met de gemeente. “Zij hadden niet meteen een probleem, maar ze lieten vaak ook gewoon weten dat ze het gebaar appreciëren”, licht Bestuurssecretaris van het OCMW, Anne Beukenhoudt toe. We zijn onze belronde begonnen de 71 gebruikers van de poetsdienst van het vroegere OCMW en de 30 bewoners van de gemeentelijke assistentiewoningen. Voorlopig gaat niemand poetsen dus wilden we iedereen eens opbellen om hen gerust te stellen en ook aan te geven wat ze moeten doen. We merkten dat het niet echt doorgesijpeld was waarom deze maatregelen nu zo belangrijk zijn en daarom werd beslist met de burgemeester om iedereen op te bellen”, zegt Anne.