Dak van paviljoen op Koninklijk Plein vat vuur Mathias Mariën

24 februari 2020

18u04 0 De Haan Aan het Koninklijk Plein in De Haan is maandagmiddag even voor 17 uur brand uitgebroken in een paviljoen.

De brand ontstond aan de nok van het paviljoen dat momenteel leeg staat en niet uitgebaat wordt. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer kwam een grote rookpluim uit het dak van het gebouw. De brand was uiteindelijk wel snel geblust en de schade lijkt mee te vallen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de brand in het dak van het paviljoen is kunnen ontstaan. Tijdens de bluswerkzaamheden was het Koninklijk Plein voor het autoverkeer afgesloten. Gewonden vielen er niet.