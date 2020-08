Daarom komt studiebureau meten en foto’s nemen in historische Concessiewijk Leen Belpaeme

05 augustus 2020

17u38 0 De Haan Het schepencollege van De Haan heeft een studiebureau opgedragen om voor de historische Concessiewijk een nieuw plan uit te werken voor de komende 24 jaar. Het nieuwe ‘beheersplan’ wordt de opvolger van het ‘herwaarderingsplan’ dat eind volgend jaar afloopt.

In 2011 werd voor het beschermde dorpsgezicht De Concessie een herwaarderingsplan opgemaakt en goedgekeurd. De geldigheidsduur van het plan loopt af op 5 december 2021. “Vanaf deze maand zullen mensen van het studiebureau Erfgoed en Visie aan het werk zijn in de Concessiewijk. Ze zullen er foto’s maken, opmetingen doen en andere werkzaamheden”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA), bevoegd voor ruimtelijke omgeving en onroerend erfgoed.

Expo in La Potinière

“Er zal ook een infomoment gehouden worden waarop de aanpak van het beheersplan zal worden toegelicht aan eigenaars en bewoners.”

Bij de start van het zomerseizoen werd de 25ste verjaardag van de bescherming van de Concessie nog gevierd. In het park La Potinière werd een overzichtstentoonstelling in openlucht geopend. Er is ook een herdenkingspenning, die nog steeds kan aangekocht worden in de toeristische infokantoren en in het gemeentehuis.