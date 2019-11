Chez Madeleine volledig vernieuwd vlak voor 110de verjaardag van de winkel Leen Belpaeme

29 november 2019

16u41 0 De Haan Na een grondige renovatie is AD Delhaize De Haan, beter gekend als “Chez Madeleine” terug geopend.

De AD-supermarkt is terug geopend. De winkel is groter, mooier en gezelliger dan ooit. “Dankzij deze vernieuwingen in de winkel zijn we echt klaar om volgend jaar onze 110de verjaardag te vieren ”, vertellen Jérémie Mouriaux en Tjorven Samaey, de uitbaters van “Chez Madeleine”, AD Delhaize De Haan. Er werken 27 medewerkers in de winkel met een verkoopoppervlakte van 1.350 m². Er worden 15.000 producten verkocht en er zijn 14 kassa’s waarvan 10 quick- & Selfscan.

Trots op bakkerij

Het nieuwe AD-winkelconcept wordt vooral gekenmerkt door ruime gangpaden, betere visibiliteit, sfeervolle verlichting en warm kleurgebruik. Ook werden er naast 4 traditionele kassa’s ook 10 snelkassa’s geplaatst, zodat de klant sneller kan worden bediend op drukke momenten. In bakkerij-afdeling wordt de hele dag door ter plaatse vers brood en koeken afgebakken. “Daar zijn we echt trots op”, zegt Tjorven. “Het brood wordt meermaals per dag ter plaatse gebakken waardoor we dus altijd supervers brood kunnen aanbieden, zelfs ’s avonds. We focussen ons op ieder moment van de dag. In de nieuwe vis-afdeling vind je de lekkerste soorten vis en zeevruchten. Het gaat om ultraverse vis.”