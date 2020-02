Camping Esmeralda getroffen door stormweer: dak van centraal gebouw gaat vliegen Mathias Mariën

25 februari 2020

17u14 De Haan De uitbaters van camping Esmeralda in Wenduine meten enkele dagen na de fikse rukwinden nog steeds de schade op. Zondagmiddag ging een groot deel van het dak van de studio's vliegen. "Het is nu wachten op een expert van de verzekering. De camping zelf zal zonder probleem kunnen openen, het studiogedeelte zal wellicht lange tijd gesloten blijven", zegt de uitbater.

De schade aan het dak van het centrale gebouw, waar verschillende studio’s om te verhuren gevestigd zijn, is groot. Gewonden vielen er gelukkig niet - de camping is in deze periode van het jaar nog gesloten. Voor de traditionele kampeerders verandert er ook niks. “Voorlopig kunnen we enkel met zekerheid zeggen dat de ravage aan het gebouw groot is. Voor de rest is het een kwestie van verzekeringen om te kijken wat de volgende stap is", zegt de uitbater.