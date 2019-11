Brandweer redt chihuahua’s uit brandende woning en dient ze tijdig zuurstof toe: gezin krijgt elders onderdak na verwoestende brand Mathias Mariën

15 november 2019

10u05 40 De Haan Langs de Lindenlaan in De Haan is vrijdagochtend een zware brand ontstaan in een huurwoning. Dat gebeurde na een ontploffing. De bewoners, een vader en zijn zoon, konden net op tijd ontsnappen. Ook de drie hondjes zijn tijdig in veiligheid gebracht. Zij kregen ter plaatse de nodige zuurstof toegediend. “Er wordt opvang aangeboden”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Het vuur ontstond even na 8 uur in de garage van de woning. Door een ontploffing ontstond meteen een zware brand die gepaard ging met fikse rook. Op dat moment was het gezin, een vader en zijn mindervalide zoon, aanwezig in het huis. Ze waren nog in slaapkledij, maar merkten gelukkig tijdig het gevaar op en konden ontsnappen aan de vlammenzee die zich razendsnel verspreidde. De toegesnelde brandweer kon gelukkig vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning.

Onbewoonbaar

Na de bluswerken was wel meteen duidelijk dat de ravage groot is. De garage is vernield en ook de rest van het huis liep zware schade op, vooral door de rook. De woning, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij, werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Het getroffen gezin - onlangs overleed de moeder des huizes - kreeg opvang in het politiecommissariaat in afwachting van een oplossing. De drie hondjes, waaronder twee chihuahua’s, waren vlak na de brand bevangen door de rook en kregen ter plaatse zuurstof toegediend door de brandweer. Door hun optreden zijn de viervoeters in goede gezondheid, net als de getroffen bewoners.

Kortsluiting?

Volgens burgemeester Wilfried Vandaele is er ondertussen al een nieuw onderkomen gevonden. “De mensen raakten niet gewond en stellen het naar omstandigheden goed”, zegt de burgemeester, die het optreden van de hulpdiensten looft. De buren van het getroffen huis moesten even buiten om te controleren of er bij hen niet te veel rookschade was, maar zij mochten snel terug naar binnen. De precieze oorzaak van de ontploffing wordt verder bekeken, mogelijk gaat het om een kortsluiting aan een elektrisch huishoudtoestel.