Brand in guesthouse snel onder controle Mathias Mariën

10 juli 2020

20u30 0 De Haan In een guesthouse in de Bloemenlaan in Wenduine is even voor 17 uur brand uitgebroken.

De chef van het gastenhuis was in de keuken iets aan het bakken in een traditionele pan met olie. Toen hij even weggeroepen werd, sloeg het vuur in de pan en ontstond er brand. De ervaren chef handelde heel koelbloedig en uiterst professioneel en kon met een doek de brandende pan doven. De opgeroepen brandweer controleerde met een warmtecamera op mogelijke hittebronnen, maar diende verder niet tussen te komen. De schade in de keuken valt mee. Tijdens de interventie was de Bloemenlaan in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Niemand raakte gewond.