Bouwstop aan de kust tijdens de zomer. “Sommige bouwfirma’s stalken me echt om een uitzondering te krijgen”, getuigt burgemeester Wilfried Vandaele Leen Belpaeme

08 juli 2019

15u08 0 De Haan Aan de kust is het de gewoonte om de bouwwerken in de zomer in te perken. Volgens burgemeester Wilfried Vandaele is het echter niet gemakkelijk. “Iedereen heeft wel een reden om een uitzondering te vragen.”

In De Haan bestaat er al sinds 1989 een verordening die zegt dat er op de zeedijken en op de hellingen tussen 1 juni en 15 september geen bouwwerken mogen afgebroken worden en dat er tussen 1 juli en 31 augustus geen bouwwerken mogen opgericht, herbouwd of verbouwd worden. “Firma’s die aan het bouwen zijn, hebben altijd wel een reden om een uitzondering te vragen. Maar als we daarin meegaan, is het hek van de dam. Ik leg dus alles stil in die periode, en ze moeten niet komen aandraven met uitleg en gezeur”, zegt Vandaele streng. Daarnaast is het ook de gewoonte dat alle containers, werfketen, stellingen en ander bouwmateriaal die op openbaar domein staan voor 1 juli worden weggenomen. “Daar bestaat geen gemeentelijk reglement voor, maar dat is een zuivere “beslissing van de burgemeester”. “Ook hier moeten we consequent zijn. Ook al is dat voor sommigen financieel een zware dobber. Zo hebben we nu een werf waar het 15.000 euro kost om de stelling af te breken en later weer op te bouwen. Sommigen stalken mij werkelijk om toch maar een uitzondering te krijgen. Ze bellen, mailen, houden me tegen op straat en wachten me op aan mijn huis.”

“We moeten streng zijn. De tienduizenden zomergasten die naar onze gemeente komen, willen echt niet op een werf zitten. Ik hoop dat de mensen dat willen begrijpen.”