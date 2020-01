Bijbel in brand gestoken in Sint-Monicakerk: politie kan verdachte klissen Mathias Mariën

20 januari 2020

17u30 0 De Haan In de Sint-Monicakerk in De Haan is maandagmiddag een Bijbel in brand gestoken. De politie kon een verdachte oppakken.

Het vuur werd even voor 16 uur opgemerkt en de toegesnelde politie kon met poederblussers de vuurhaard doven. Volgens de eerste vaststellingen werd een Bijbel in brand gestoken. De brandweer diende nog na te blussen en deed een inspectie van de kerk met onder andere de ladderwagen. De politie is een onderzoek gestart. De schade in de kerk valt mee. Ondertussen kon de politie een man oppakken die wellicht het vuur aanstak. Er raakte niemand gewond.