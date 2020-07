Bierbrouwerijen Wenbrew, Jus de Mer en Betsy slaan handen in elkaar met officieel erkende samenwerking Timmy Van Assche

13 juli 2020

18u48 11 De Haan Er vestigt zich een mooie samenwerking tussen drie brouwerijen. Wenbrew Beer Company uit De Haan-Wenduine, Jus de Mer uit Middelkerke en Betsy uit Bredene vormen samen het label Kustbieren.be. Samen willen ze hun lekkere brouwsels bij een breder publiek bekend maken.

Het doel van de samenwerking tussen de drie brouwerijen uit verschillende badplaatsen is simpel. “Enerzijds willen we met Kustbieren.be de bezoekers en de inwoners van alle kustgemeenten oproepen om te kiezen voor onze lokale bieren. Anderzijds willen we de kust sterk promoten en een trouwe partner zijn van de horeca, lokale retailzaken, bierhandelaars en toeristische diensten”, omschrijven brouwers Nicolas Honorez, Alexander Verlinde, Bart Mortier en Jürgen Tavernier. Het resultaat is een leuke geschenkbox met daarin per brouwerij twee bieren. Wenbrew biedt daarin haar ‘Coast blond’ en ‘Coast dark’ aan, Jus de Mer haar ‘Blond’ en ‘Dubbel’, en Betsy presenteert de ‘Tripel’ en ‘Brunette’ - allemaal 33 centiliter, trouwens.

Corona

“Ook voor elk van ons was de coronacrisis een moeilijke periode waarin de verkoop van onze bieren nagenoeg stilgevallen was. Op de koop toe zijn de evenementen deze zomer grotendeels afgelast. Een crisis van die omvang doet elke ondernemer nadenken over de toekomst. We namen contact op met elkaar en al vlug stonden we op een lijn", vertellen de ondernemers. “Beter dan elkaars concurrenten te zijn, zagen we meer brood in een partnership om samen sterker naar de markt te kunnen gaan. Lokaal kopen is meer dan ooit de trend en daar spelen we met Kustbieren.be graag op in.” In de toekomst plannen ze nog gezamenlijke initiatieven. “Zo bereiden we momenteel een campagne voor gericht op en ter ondersteuning van de kusthoreca.” Extra troef: het label Kustbieren.be is erkend door Westtoer.

De geschenkbox is bij zo’n twintig verkooppunten in de Middenkust beschikbaar. Horecazaken, uitbaters van winkels of andere zelfstandigen die de bieren willen verkopen, kunnen contact opnemen via info@kustbieren.be. Meer info: www.kustbieren.be.