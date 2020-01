Bewust vindt dat gemeente 200.000 euro aan subsidies links laat liggen bij heraanleg Vosseslag, burgemeester nuanceert Leen Belpaeme

22 januari 2020

08u41 0 De Haan Oppositiepartij Bewust zegt dat het gemeentebestuur 200.000 euro subsidies laat liggen bij de heraanleg van de Vosseslag. Volgens burgemeester Wilfried Vandaele waren de plannen echter al klaar en zou een wijziging ook extra geld kosten.

“De heraanleg van de Vosseslag werd in de vorige legislatuur opgestart”, zegt voormalig burgemeester Peter Breemersch van Bewust. “Ook het rioleringsdossier, gesubsidieerd door de VMM voor een bedrag van 4.150.000 euro werd beslist in de vorige legislatuur. In het voorontwerp werd er een dubbelrichting fietspad voorzien aan de westzijde van de Vosseslag, dit omdat er daar minder knelpunten en minder woningen zijn. Nu werd het fietspad verplaatst naar de overkant van de straat”, zegt Breemersch. De gemeente kan nu echter enkel een subsidie krijgen als er een éénrichtingsfietspad komt aan weerszijden van de weg. “Open & N-VA en Vooruit! kiezen ervoor om de plannen niet aan te passen en laten zo 200.000 euro liggen. Waar is de open communicatie en lange termijnvisie van dit bestuur? De keuze maken om een subsidiebedrag niet aan te vragen in een tijd van besparingen baart ons toch zorgen. Wat in de vorige legislatuur is opgebouwd, zien we smelten als sneeuw voor de zon”, zegt Breemersch nog.

Veiligheid

De burgemeester bevestigt dat die keuze gemaakt werd. “Maar we hebben hier ook goede redenen voor. Er was een dubbelrichtingsfietspad ingetekend aan de kant van de campings. Je hebt heel wat bewegingen van wagens die inrijden naar de campings. We hebben voor de veiligheid het fietspad aan de overkant gelegd en het voetpad aan de kant van de campings. Mensen moeten dan ook de straat niet oversteken als ze te voet naar het strand gaan”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Toen bleken er nieuwe voorwaarden om subsidies te kunnen krijgen. “Volgens de regels moest er een éénrichtingsfietspad aan elke kant van de baan liggen. Dat zorgde weliswaar voor enkele problemen. Enerzijds zou de timing opnieuw opschuiven omdat de plannen opnieuw moesten uitgetekend worden. Anderzijds zouden we opnieuw een fietspad aanleggen aan de kant van de campings en dat vinden we niet veilig en anders zou de baan op bepaalde stukken te smal worden waardoor het niet meer voldoet aan de voorwaarden om hier een bus te laten rijden. Op die manier zou elke kans op een busverbinding vervliegen. Dat we dus 200.000 euro laten liggen, is kort door de bocht. Er zouden ook kosten aan verbonden zijn en we zouden helemaal opnieuw mogen beginnen. Nu is het de bedoeling dat de nutsmaatschappijen al dit jaar van start gaan met de werken. Bewust moet ook niet klagen, zij hebben het dossier jaren laten liggen.”