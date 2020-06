Bewoonster geëvacueerd uit oude villa door instortingsgevaar Mathias Mariën

25 juni 2020

08u30 0 De Haan In de Jokstraat in Wenduine is de bewoonster van een villa uit de jaren ‘20 woensdagavond geëvacueerd omdat de villa grote barsten en scheuren vertoont.

De oude villa had eerder al last van barsten, maar de voorbije dagen zijn die aanzienlijk groter en breder geworden. Het is zo erg dat de bewoonster, een vrouw uit het Brusselse, er niet langer kan blijven omwille van de veiligheid. De brandweer en politie zetten een stuk van de straat af om te vermijden dat loskomend puin op voorbijgangers zou vallen.