Bewoner van flatgebouw hoort deel van plat dak wegwaaien: “Zo’n gebulder heb ik nog nooit meegemaakt”

De Haan

De bewoners van het flatgebouw in Wenduine waar vrijdagavond een deel van het plat dak wegwaaide , zijn een dag later nog steeds onder de indruk van de feiten. Uit de getuigenis van Frank Creten (68) en z’n vrouw Linda Huybrechts (68) blijkt hoe verschrikkelijk storm Odette aan de kust moet tekeer gegaan zijn. “Zo’n gebulder heb ik in m’n leven nog nooit gehoord", vertelt Frank.