Beachbar verkoopt T-shirts ten voordele van Proper Strand Lopers Leen Belpaeme

12 juli 2019

19u40 0 De Haan Beachbar ’t Strangegat in de Vosseslag probeert heel wat inspanningen te leveren om de afvalberg op het strand te verminderen. Ze gebruiken zelf zo weinig mogelijk plastic en verkopen nu ook T-shirts ten voordele van de Proper Strand Lopers.

“Als we onze strandzetels ’s avonds binnen halen merken we vaak dat er heel wat afval achterblijft. We zien dat de gemeente heel wat inspanningen levert, maar daarnaast is het burgerinitiatief de Proper Strand Lopers heel actief om afval op te ruimen op het strand. Zelf proberen we ook een inspanning te leveren. Zo geven we zakjes en een bakje voor sigarettenpeuken mee aan mensen die een zetel huren. We zien dat dit ook werkt. Mensen verzamelen hun afval in de zakjes en wij gooien het in de vuilbak”, vertelt uitbater Benjamin Vandenberghe. De uitbater wilde echter nog zijn steentje bijdragen voor de Proper Strand Lopers. “Lokale burgerinitiatieven zijn vaak nog aangewezen op middelen van de eigen leden of lokale sponsoring. We willen graag dit initiatief steunen met de verkoop van t-shirts “Oed me nof proper” waarvan de winst integraal wordt geschonken aan het burgerinitiatief.” De T-shirts zijn te koop in de beachbar zelf. Er zijn kinder, vrouwen- en mannenmodellen.