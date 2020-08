Basisschool De Zeeboon krijgt ruim 101.000 euro voor sanitaire blokken Leen Belpaeme

25 augustus 2020

11u39 0 De Haan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 101.912,14 euro in de gebouwen van de Vrije Basisschool De Zeeboon in De Haan. In totaal maakt Vlaanderen in deze regeerperiode 500 miljoen euro extra vrij om te investeren in schoolinfrastructuur.

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. De klemtoon ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn, maar ook lagere scholen komen aan bod. Wilfried Vandaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement en burgemeester van De Haan, is uiteraard tevreden met deze extra steun. “Het bedrag van 101.912 euro zal gebruikt worden voor het vernieuwen en herinrichten van drie sanitaire blokken in De Zeeboon in De Haan. De school is al lang vragende partij voor deze investering. Ik ben blij dat de Vlaamse subsidie nu rond is.”