Baan urenlang afgesloten na ongeval met tractor Mathias Mariën

12 november 2019

18u52 0 De Haan Dinsdagmiddag werd de politie van Bredene/De Haan verwittigd van een verkeersongeval met een tractor met aanhangwagen in de Lepelemstraat in Vlissegem.

Een 45-jarige man uit Damme bestuurde de tractor met een zware aanhangwagen, die geladen was met zand. “Op een bepaald moment slipte de tractor weg op het wegdek waardoor de aanhangwagen omkipte en naast de rijbaan tegen een betonnen verlichtingspaal en in de gracht en het akker belandde. De paal brak hierdoor, viel op het dak van tractor en hing over de baan. De tractor stond dwars over de rijbaan”, zegt de politie. Fluvius diende ter plaatse te komen om de verlichtingspaal weg te nemen en de leidingen te herstellen. De aanhangwagen diende met een kraan uit de gracht getrokken te worden. Bij het ongeval werd niemand gewond. De Lepelemstraat was gedurende een drietal uur versperd.