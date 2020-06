Automobilist zet wagen met pech aan de kant. Wat later breekt een brand uit Mathias Mariën

02 juni 2020

08u26 3 De Haan Langs de Neptunuslaan in Wenduine is dinsdagochtend rond 6.30 uur een wagen volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie en was er bijna geen blussen meer aan. Het voertuig, dat in de berm stond geparkeerd, brandde volledig uit. De eigenaar kon alleen meegeven dat hij de wagen eerder met pech aan de kant had gezet. Vermoedelijk moet daar de oorzaak van de brand gezocht worden.