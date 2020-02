ANB vindt 53 bijensoorten in de Duinbossen Leen Belpaeme

07 februari 2020

15u34 0 De Haan In het kader van het Interreg-project SAPOLL voerden Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt afgelopen jaar samen onderzoek uit naar de bijenfauna in de Duinbossen van De Haan. In tegenstelling tot de Westhoek, die in het kader van hetzelfde project werd geïnventariseerd, was de bijenfauna van de Duinbossen nog vrijwel onbekend: slechts 14 soorten wilde bijen waren eerder waargenomen. ANB probeert meer biodiversiteit in het bos te brengen om nog meer bijensoorten aan te trekken.

Waarom is een bijenonderzoek nu interessant? Ten eerste vormen de Duinbossen van De Haan een van de weinige grote duinbossen die we aan onze kust hebben. Ten tweede is de bijenfauna aan de kust zeer kenmerkend, met verschillende soorten die enkel aan de kust voorkomen of in het binnenland vrijwel verdwenen zijn. Gespreid over het gehele vliegseizoen, van eind maart tot eind augustus 2019, werden vijf inventarisatierondes uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 53 bijensoorten gevangen. 39 hiervan werden nog nooit eerder in het gebied gevonden. “Bovenop de typische, algemene soorten werden ook een aantal zeer typische duinspecialisten gevonden, zoals het Zilveren fluitje en de Duinkegelbij. Een andere bijzondere verschijning is de Gedoornde slakkenhuisbij, een soort die in de duinen wel vaker voorkomt en enkel nestjes maakt in lege slakkenhuisjes”, laat het Agenschap Natuur en Bos weten.

Hoewel 53 soorten zeker niet slecht is, valt toch op dat dit een stuk lager ligt dan de 92 soorten die in de Westhoek aangetroffen werden. “Dit komt onder meer omdat de duingebieden aan de Westkust groter en meer aaneengesloten zijn, en het feit dat de Duinbossen, zoals de naam al zegt, voor een groot deel uit gesloten bos bestaat. De meeste bijen verkiezen echter eerder open of halfopen habitats. Natuur en Bos deed de voorbije jaren al inspanningen om de biodiversiteit in het gebied te verhogen. Zo werd bijvoorbeeld plaatselijk monotoon naaldbos naar open ecotopen zoals bijvoorbeeld open duin of duingrasland omgezet.” Afgelopen weekend was er nog een boomplantactie in het bos.