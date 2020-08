Aldi-medewerker wijst klant op coronaregels en wordt vervolgens toegetakeld Siebe De Voogt

13 augustus 2020

16u58 0 De Haan Een medewerker van een Aldi-filiaal in De Haan is woensdag toegetakeld door een klant. Het slachtoffer had de man terechtgewezen, omdat die de coronamaatregelen niet naleefde.

Het incident speelde zich rond 12.45 uur af in de supermarkt langs de Grotestraat. De dader wilde er winkelen met zijn vrouw en twee kinderen. Een Aldi-medewerker maakte hem erop attent dat dit in strijd is met de coronaregels, maar moest dat meteen bekopen. De klant gaf hem een elleboogstoot in de buik en slag in het gezicht. Hij stapte vervolgens terug in de wagen en reed weg met z'n gezin.

Geseind

Met behulp van een persoonsbeschrijving kon de lokale politie Bredene/De Haan hen enkele straten verder aantreffen. De man, 44 jaar oud met domicilie in Antwerpen, stond nog geseind in enkele dossiers en had bovendien een bevel tot gevangenneming tegen hem openstaan. Hij werd na z'n arrestatie opgesloten in de gevangenis.