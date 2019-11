AD Delhaize, zeg maar ‘Chez Madeleine’, vernieuwd vlak voor 110de verjaardag van winkel Leen Belpaeme

16u41 0 De Haan Na een grondige opfrisbeurt is AD Delhaize De Haan, ook bekend als ‘Chez Madeleine’, heropend. De supermarkt is groter, mooier en gezelliger. “Dankzij deze vernieuwingen in de winkel zijn we klaar om volgend jaar onze 110de verjaardag te vieren ”, vertellen Jérémie Mouriaux en Tjorven Samaey, de uitbaters van ‘Chez Madeleine’.

Die bijnaam van de zaak, die al in 1910 werd opgericht, verwijst naar Madeleine Meeschaert. Zij is de oudste dochter van de allereerste uitbaters. In 1936 huwden Madeleine en Georges Samaey. Ze noemden de winkel Chez Madeleine, omdat in die tijd alles nog Frans hoorde te klinken.

Trots op bakkerij

Het nieuwe AD-winkelconcept wordt vooral gekenmerkt door ruime gangpaden, sfeervolle verlichting en warm kleurgebruik. Behalve vier traditionele kassa’s zijn ook tien snel- en zelfscankassa’s geplaatst, zodat de klant sneller kan worden bediend op drukke momenten. In de bakkerij-afdeling worden de hele dag door vers brood en koeken afgebakken. “Daar zijn we echt trots op”, zegt Tjorven. “Zo kunnen we altijd supervers brood aanbieden, zelfs ’s avonds. In de nieuwe visafdeling vind je de lekkerste soorten vis en zeevruchten.”

Er werken 27 medewerkers in de winkel met een verkoopoppervlakte van 1.350 vierkante meter. Er worden 15.000 producten verkocht.