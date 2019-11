Actief Wenduine wil inzetten op een kindvriendelijke gemeente Leen Belpaeme

13 november 2019

16u13 0 De Haan Stella Pelkmans (4) en Louis Vermeylen (7) wonnen de hoofdprijzen van de schattenzoektocht in Wenduine tussen juni en eind september. Ze kregen een bolderkar vol speelgoed overhandigd. Actief Wenduine blikt tevreden terug op hun actie. “We willen tonen dat Wenduine een kindvriendelijke gemeente is.”

“Er werden in drie maanden 940 kaarten verkocht voor de schattenzoektocht. De kinderen konden op tien plaatsen vragen oplossen. Op de schattenkaart konden ze met de oplossingen vinden waar de schat was. Bij de dienst Toerisme kregen ze dan een goudstuk uit chocolade en een piratendiploma”, licht bestuurslid Bert Vermoere toe.

De zoektocht was een enorm succes. “We kregen heel veel positieve reacties. We wilden enerzijds een leuke activiteit aanbieden aan gezinnen, maar hen daarnaast ook leiden naar tien kindvriendelijke plekken. We willen ons immers profileren als kindvriendelijke gemeente. We hebben daarom ook een label gemaakt om aan te tonen waar kinderen welkom zijn en 71 van de 83 handelaars hebben het opgehangen. Volgend jaar willen we zeker een vervolg breien aan de actie. We hebben daarvoor ook de gezinnen bevraagd. We kregen uiteindelijk 728 antwoorden met suggesties voor een nieuw thema, maar ook wat nog beter kan in Wenduine.” Actief Wenduine werkte samen met dienst Toerisme voor de actie. “We hebben een goede samenwerking en we willen in de toekomst nog meer acties doen voor gezinnen met kinderen.”