73-jarige man krijgt zwembadverbod nadat hij in Sunparks z'n geslachtsdeel toont aan andere zwemmers Siebe De Voogt

07 oktober 2020

13u12 0 De Haan Een 73-jarige man uit Heusden-Zolder heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar gekregen voor openbare zedenschennis. A.E. toonde vorig jaar z'n geslachtsdeel aan andere zwemmers in het zwembad van Sunparks in De Haan. Hij mag de komende 5 jaar geen zwembaden bezoeken.

De lokale politie Bredene/De Haan werd op 10 augustus vorig jaar naar het zwembad in Sunparks geroepen. Een redder vertelde hen bij aankomst dat hij net een man had buitengezet. De zeventiger had z’n zwemshort meermaals opengetrokken, zodat andere zwemmers z’n geslachtsdeel konden zien. A.E. kon in de buurt van het zwembad worden opgepakt en gaf de feiten meteen toe. Hij gaf aan naar de kust te zijn gekomen met de bedoeling om zedenfeiten te plegen. Naar eigen zeggen wond het hem op dat andere mensen z’n geslachtsdeel konden zien in z'n zwemshort.

A.E. kampt al een groot deel van z'n leven met een seksuele problematiek. In 1975 en 1978 werd de zeventiger al eens geïnterneerd voor zedenfeiten. Zijn advocate drong op het proces aan op een voorwaardelijke straf. De rechter besliste op die vraag in te gaan. A.E. zocht na de feiten immers al zelf hulp en volgt sindsdien therapie. De man kreeg voor de openbare zedenschennis een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. Eén van z’n voorwaarden is een verbod om de komende 5 jaar zwemgelegenheden te bezoeken.