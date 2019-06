7 op 500 bestuurders positief: “Mensen zien steeds meer in dat drinken en rijden geen goede combinatie is” Mathias Mariën

10 juni 2019

12u31 0 De Haan In het kader van het weekend zonder alcohol achter het stuur en de start van de zomerbobcampagne hield de politie van Bredene/De Haan zondagnamiddag korte controleacties.

Zo’n 300 bestuurders werden gecontroleerd langs de Ringlaan in Wenduine, in de Warvinge in Vlissegem en in de Polderstraat te Bredene. Vier hadden meer alcohol genuttigd dan toegelaten. Bij twee bestuurders tekende het toestel alarm, wat betekende dat ze hun rijbewijs voor drie uur mochten inleveren. Twee anderen legden een positieve ademtest af en zagen hun rijbewijs voor zes uur ingehouden. Samen met de acties van vrijdag betekent dit dat zeven bestuurders op 500 te veel op hadden (vier alarm en drie positief). “We stellen vast dat steeds minder bestuurders positief blazen bij controles en dat is een gunstige evolutie. Dat betekent dat mensen steeds meer gaan inzien dat het geen goed idee is om alcohol te drinken als ze nog de baan op moeten”, zegt commissaris Dennis Goes.