6.666ste bezoeker voor walvisexpo in de Vosseslag. “Een groot succes” Leen Belpaeme

30 juli 2019

11u47 0 De Haan Dinsdagmorgen kwam de 6.666ste bezoeker langs op de expo Kijk, een Walvis! In De Haan. De expo is daarmee nu al een succes.

Willy, Lea en kleindochter Dharma zijn op vakantie in Blankenberge en besloten dinsdagmorgen om de expo rond de aangespoelde vinvis Antonius te bezoeken in de Vosseslag. “Wij wilden eigenlijk gaan fietsen, maar dat vindt onze kleindochter niet zo leuk. We zagen gisteren dat er hier een expo was en zijn daarom met de kusttram naar hier gekomen”, vertelt Lea Peeters uit Kessel bij Lier. Het drietal kreeg bloemen overhandigd en een geschenkbon. De expo lokt dagelijks zo’n 250 bezoekers. “We zien vooral jonge gezinnen langskomen. Terwijl de ouders de bordjes lezen, kunnen de kinderen rondkijken en zich bezighouden in een kinderhoekje. We hadden nooit verdacht dat er zoveel volk naar de expo zou komen. We hebben het ter elfder uur moeten organiseren omdat het vooraf niet zeker was of de kaken wel klaar zouden zijn. We hebben ook nog nooit zoiets gedaan”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. Vooral ook het bezoek van SOS Dolfijn bleek een voltreffer met 400 bezoekers. Ze komen op 8 en 9 augustus nog eens terug met de reizende tentoonstelling.