51 getuigen op assisenproces tegen ‘duivelskoppel’: ook FAST-baas Martin Van Steenbrugge zal worden ondervraagd Siebe De Voogt

24 september 2020

10u05 4 De Haan Op het assisenproces tegen Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) zullen in november 51 getuigen worden gehoord. Ook FAST-baas Martin Van Steenbrugge zal moeten plaatsnemen op de getuigenstoel. De Op het assisenproces tegen Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) zullen in november 51 getuigen worden gehoord. Ook FAST-baas Martin Van Steenbrugge zal moeten plaatsnemen op de getuigenstoel. De ‘verdwenen’ overtuigingsstukken waarover de verdediging tijdens de inleidende zitting misbaar maakte, hebben voorlopig geen gevolgen.

De twee kogels waarmee de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) om het leven werd gebracht, opnameapparatuur die Hilde Van Acker (57) op zak had tijdens een verhoor in 1999 en het pilotenlogboek van Jean-Claude Lacote (54). Het zijn allemaal overtuigingsstukken die volgens de verdediging van het ‘duivelskoppel’ verdwenen zijn. Filip De Reuse en Bram Casier, de advocaten van Lacote, maakten op de preliminaire zitting twee weken geleden misbaar over de ontbrekende bewijsstukken. Volgens openbaar aanklager Yves Segaert-Vandenbussche was echter niets aan de hand. “Die kogels liggen al bijna 24 jaar op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en die rugzak met opnameapparatuur werd vernietigd in een nevendossies”, klonk het. “Wij zijn geen containerpark.”

Geen nietigheid

De verdediging van Lacote vroeg het hof een lijst op te stellen van de overtuigingsstukken en een zoektocht te organiseren naar de verdwenen elementen. De voorzitter ging daar in dit stadium van het proces echter nog niet op in. Hij stelde vast dat de verdediging geen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden opwierp die tot een onontvankelijkheid of verval van de strafvordering kunnen leiden. De vermeende verdwenen bewijsstukken lijken dan ook geen grote gevolgen te zullen hebben voor het proces ten gronde.

Dat proces gaat op maandag 23 november van start met het verhoor van de beschuldigden. Het hof besliste donderdagmorgen dat in een week tijd 51 getuigen zullen gehoord worden. Ook Martin Van Steenbrugge, baas van het FAST-team dat het ‘duivelskoppel’ lokaliseerde in Ivoorkust, moet plaatsnemen op de getuigenstoel. Hij zal op woensdagvoormiddag 25 november aan het woord komen. Een arrest wordt een week later verwacht.