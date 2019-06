200 bestuurders gecontroleerd in Bredene en De Haan Mathias Mariën

08 juni 2019

22u12 0 De Haan De zomerbobcampagne is vrijdagavond ook van start gegaan in de politiezone Bredene/De Haan.

Bij korte controles lang de Koninklijke Baan in De Haan en de Sluizenstraat te Bredene werden gisteravond zo’n 200 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol/verdovende middelen. Daarvan hadden er drie teveel op: twee bestuurders bliezen alarm en mochten hun rijbewijs voor drie uur afleveren, een andere blies positief en kreeg zes uur rijverbod.

Daarnaast werd in Bredene een bromfietser betrapt die rondreed met een bromfiets die noch ingeschreven noch verzekerd was. De bestuurder had ook nog een rijverbod lopen. Zijn bromfiets werd in beslag genomen.