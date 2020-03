20 maanden cel voor afpersing en gijzeling van huisbazin: “Z’n psychische problemen zijn geveinsd” Siebe De Voogt

06 maart 2020

14u20 0 De Haan Een 49-jarige man uit De Haan is veroordeeld tot 20 maanden effectief, nadat hij begin 2018 zijn huisbazin opsloot, bedreigde en afperste. Christiaan V. zakte in een rolstoel af naar de rechtbank en beweerde psychische problemen te hebben. Een gerechtspsychiater deed dat af als onzin.

De feiten speelden zich op 22 februari 2018 af in het appartement van Christiaan V. in De Haan. De man had er afgesproken met zijn huisbazin om een huurgeschil te bespreken. In enkele maanden tijd had V. volgens de vrouw zijn flat volledig afgebroken, tot de vloer toe. “De man woonde er sinds september 2017 en richtte heel wat schade aan", stelde haar advocaat tijdens de zitting. “Mijn cliënte besliste naar de vrederechter te stappen en de overeenkomst te verbreken.”

In de wandelgangen van het gerechtsgebouw kwamen beide partijen overeen dat V. zelf laminaat zou leggen in een van de beschadigde kamers. Een bijeenkomst op het appartement om de regeling concreet te bespreken, liep evenwel compleet uit de hand.

Op dubbel slot

Volgens het Openbaar Ministerie hield V. zijn huisbazin en een aanwezige schilder ruim een uur lang vast. “Het slachtoffer was danig onder de indruk van de feiten en betaalde onder druk een som geld”, sprak de procureur, die een effectieve celstraf van 1 jaar vorderde. “De vrouw verklaarde dat de beklaagde meteen na haar aankomst de deur op dubbel slot draaide. Hij bleef haar vervolgens onder druk zetten om een verklaring te tekenen waarin stond dat ze zelf voor alle kosten zou opdraaien.” Uiteindelijk kon de huisbazin ontkomen door te zeggen dat ze geld zou afhalen.

Rondwandelen

Christiaan V. betwistte op de eerste zitting alles. Hij kwam in een rolstoel afgezakt naar de rechtbank en verklaarde te kampen met psychoses en jongdementie. De rechter stelde een gerechtspsychiater aan, die dat verhaal compleet ontkrachtte. “Hij heeft alle aandoeningen geveinsd”, klonk het. Ook over de fysieke toestand van de man rezen vragen. Tijdens het onderzoek had de politie V. immers zien rondwandelen.

De man kwam uiteindelijk op een tweede zitting niet meer opdagen. De rechter legde hem vrijdag een effectieve gevangenisstraf op van 20 maanden. Aan het slachtoffer moet V. 2.800 euro schadevergoeding betalen.