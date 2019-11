1,5 miljoen euro voor nieuwe raadszaal terwijl brokken van de gevel van het gemeentehuis vallen Leen Belpaeme

15 november 2019

11u15 10 De Haan De zolderverdieping van het gemeentehuis van De Haan werd ingericht als raadszaal. Donderdagavond vond de eerste zitting plaats in de modern ingerichte zaal. Burgemeester Wilfried Vandaele is echter geen fan. “Het ziet er mooi uit, maar het heeft drie keer zoveel gekost als oorspronkelijk de bedoeling was.”

De werken op de derde verdieping van het gemeentehuis zijn al gestart tijdens de vorige legislatuur. Donderdagavond werd de eerste gemeenteraad in de nieuwe raadszaal gehouden. Er werd aanvankelijk weinig over gezegd tot oppositieraadslid van Bewust David Pieters vroeg of er nu ook een livestream zou komen van de gemeenteraad. “Laat ons deze ruimte eerst betalen”, reageerde de burgemeester gepikeerd. “Jouw partij heeft destijds beslist om deze zaal hier in te richten, maar het heeft uiteindelijk drie keer zoveel gekost als oorspronkelijk begroot. Jij wil daar nu nog een paar 100.000 euro’s bijdoen voor een livestream. Het budget zou dan oplopen van 1,5 miljoen naar 1,7 miljoen.” David Pieters, die tijdens de vorige legislatuur nog niet in de gemeenteraad zat, repliceerde enkel fijntjes. “Drie van de schepenen uit het vorige college zitten nu ook in je bestuur.”

Achteraf gaf Vandaele nog meer toelichting. “Die verdieping was tien jaar geleden nog aangepakt. In een vlaag van zinsverbijstering werd tijdens de vorige legislatuur beslist om alles uit te breken en de raadszaal te verplaatsen van beneden naar boven. In plaats van 500.000 euro hebben de werken uiteindelijk 1,5 miljoen euro gekost. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ondertussen vallen de brokken van de buitengevel naar beneden. Als gemeente tonen we niet echt het goede voorbeeld tegenover de bewoners van de concessie. Die buitengevel moet nu onze eerste prioriteit worden.” Ondertussen is er ook plaats te kort in het gemeentehuis. “Als de politie verhuist naar het nieuwe kantoor in Bredene zal er plaats vrijkomen.” De raadszaal beneden zal overigens nog altijd gebruikt worden voor huwelijken en andere ceremonieën. “We moeten nog bekijken hoe de zaal boven goed kunnen benutten”, zegt Vandaele nog.