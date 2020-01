“Ze kunnen onmogelijk zelf alles kopen”: vzw zoekt volledige inboedel voor gezin met hulpbehoevende zoon na zware brand Mathias Mariën

10 januari 2020

14u46 46 De Haan Twee maanden nadat een verwoestende brand zijn huis vernielde, is een alleenstaande vader uit De Haan op zoek naar een volledig nieuwe inboedel. Vzw Bitna, gespecialiseerd in crisissituaties, zet een grote inzameling op poten. “Ze hebben niks meer. Daarom schieten wij te hulp”, zegt voorzitter Isabelle Flédérik.

Op 15 november 2019 sloeg het noodlot keihard toe voor de bewoner en zijn mindervalide zoon. Een ontploffing in de garage richtte een ravage aan in de woning langs de Lindenlaan. Het gezin met twee chihuahua’s was nog in slaapkledij aanwezig in het huis, maar kon gelukkig tijdig ontkomen. Al snel bleek dat de schade groot zou zijn. De woning, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij, werd dan ook onbewoonbaar verklaard.

Het getroffen gezin - onlangs overleed ook de moeder des huizes - kreeg de voorbije weken opvang in een noodwoning. Binnenkort start de ‘tweede’ fase van de noodplanning en verhuist de vader met zijn zoon en honden naar een tijdelijke sociale woning in afwachting van de heropbouw van hun afgebrand huis. Enig probleem: die woning is volledig leeg.

Bij vzw Bitna hebben ze zich geëngageerd om de familie te helpen. “De goederen die na de brand wel nog gerecupereerd werden, zijn de eerstkomende tijd jammer genoeg nog niet bruikbaar door het roet. Eerst moet alles professioneel gereinigd worden”, zegt voorzitter Isabelle Flédérik. “Die mensen hebben momenteel niks meer. Het is voor hen bovendien onmogelijk om alles zelf aan te kopen.”

Een koelkast, diepvriezer, wasmachine, droogkast, gordijnen, tv-meubel, verlichting, badhanddoeken, een koffiemachine. Werkelijk alle hulp is welkom

De vzw is sinds een jaar actief en is gespecialiseerd in crisissituaties. Basismateriaal, zoals kookgerief en bestek, hebben ze voorhanden. Een eetkamer en zetel zijn ondertussen ook al geregeld. “Maar dan nog blijft er een groot stuk van de inboedel over dat het gezin nog niet heeft”, zucht Isabelle. Denk daarbij aan een koelkast, diepvriezer, wasmachine, droogkast, gordijnen, tv-meubel, verlichting, badhanddoeken, een koffiemachine. Werkelijk alle hulp is welkom.

Dringend

“De situatie is extra dringend, omdat het gezin bestaat uit een vader met een mentaal behoevende zoon. We zetten dan ook alles op alles om een zo perfect mogelijk kader te creëren voor zowel de zoon als zijn familie”, zegt Isabelle.

Wie het getroffen gezin wil helpen, kan contact opnemen met vzw Bitna op de Facebookpagina, via bitnavzw@gmail.com of op 0471/05.25.93. Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op www.vzwbitna.be.