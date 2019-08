“Wilfried, waar zijn die Vlaamse vlaggen op de zeedijk?”: parlementsvoorzitter Vandaele ontvangt voorganger Peumans in De Haan Leen Belpaeme

13 augustus 2019

17u36 0 De Haan “Zeg Wilfried, die vlaggen mogen ook eens vervangen worden.” Over de politiek in Vlaanderen wil Jan Peumans zich niet meer uitlaten, maar tijdens een bezoek aan zijn opvolger als voorzitter van het Vlaams Parlement in De Haan kon hij het alvast niet laten om burgemeester Wilfried Vandaele enkele ‘tips’ te geven.

De partijgenoten van N-VA kennen elkaar al jaren, dus aan wat geplaag mocht het dinsdag niet ontbreken tijdens een ontmoeting in het gemeentehuis. De voormalige voorzitter van het Vlaams Parlement verscheen in korte broek in het kantoor van de burgemeester. Hij is op vakantie in De Haan. “Ik kom een paar keer per jaar wel eens naar de kust en dan kies ik altijd voor De Haan. Dit is de enige kustgemeente op mensenmaat en zonder hoogbouw.”

Op de zeedijk hangt nergens een Vlaamse vlag. Het is nochtans Vlaanderen die de zeedijken aanlegt en onderhoudt, toch? Er hangen wel vlaggen van België - een vod mogen we dat niet noemen, hé? Jan Peumans

De onderhandelingen volgt Peumans niet meer van dichtbij. Hij heeft wel nog een tip voor zijn opvolger. “Horen, zien en zwijgen”, klinkt het ietwat ongeloofwaardig. Peumans was in het verleden niet verlegen om zijn mening te geven. “Alle media hebben nu ook weer gebeld, maar het is niet meer aan mij om mijn mening te geven. Ik bel niet terug, want anders ga ik ventileren en dan jaag ik me terug op.” Hij geniet wel van zijn vakantie. “We hebben fietsen gehuurd bij de eerste schepen en zijn hier met de kleindochters.”

Bij een korte rondleiding op de balkon van het gebouw kan hij toch niet laten. “Op de zeedijk hangt nergens een Vlaamse vlag. Het is nochtans Vlaanderen die de zeedijken aanlegt en onderhoudt, toch? Er hangen wel vlaggen van België - een vod mogen we dat niet noemen, hé?”