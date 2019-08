Exclusief voor abonnees “West-Vlamingen zijn blijkbaar goed in garnalen pellen.” Kleuterleidster Katty verlengt haar wereldtitel Leen Belpaeme

05 augustus 2019

16u49 2 De Haan “Wij West-Vlamingen zijn blijkbaar toch goed in garnalen pellen”, glimlacht Katty Vanmassenhove. De Wenduinse kleuterleidster heeft in Frankrijk met verve haar wereldtitel verlengd, ondanks stevige concurrentie uit Kortrijk. Uiteindelijk kon ze als enige in tien minuten meer dan 100 gram garnalen pellen, 115 gram om precies te zijn.

Katty Vanmassenhove nam vorig jaar voor het eerst deel aan het wereldkampioenschap. Ze verraste de lokale bevolking van het Franse Leffrinkhoeke en won zowaar onmiddellijk de titel. Niémand had toen blijkbaar verwacht dat een Belgische voor het eerst wereldkampioen zou worden, want de Brabançonne was zelfs niet voorhanden toen de prijzen werden uitgedeeld.

