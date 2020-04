“Te vroeg om nu al te beslissen over de zomer” Burgemeester reageert op voorstel om een strandpas in te voeren Leen Belpaeme

17 april 2020

10u54 1 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele reageert genuanceerd op het Burgemeester Wilfried Vandaele reageert genuanceerd op het voorstel van burgemeester van Oostende Bart Tommelein om een strandpas in te voeren. Tommelein wil vermijden dat een massa mensen samentroepen op het strand en daarom wil hij voorrang geven aan inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten. “Het is nog te vroeg om hier over de beslissen. We moeten ook samen met de kustburgemeesters dezelfde lijn aanhouden”, zegt Vandaele.

“We hebben een goed overleg met de kustburgemeesters. Ik hecht er belang aan om daar met de collega’s over te spreken. Het zal ook door het hoger niveau moeten geregisseerd worden, maar het is te vroeg om daar nu al beslissingen over te nemen. Nu moeten we eerst kijken naar de evenementen. Als het seizoen dichterbij komt zullen we bekijken wat er mogelijk is”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Hij is alvast voorstander dat alle kustgemeenten dezelfde lijn aanhouden. “We moeten toch hetzelfde proberen in te voeren en hetzelfde verhaal brengen. Ik vind ook wel dat tweedeverblijvers de eerste doelgroep zijn die je weer moet laten komen en dan moet je kijken wat je kan toelaten aan toerisme.”