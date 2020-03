“Koning van de inbrekers” naar rechter voor 19 inbraken in Concessiewijk Siebe De Voogt

03 maart 2020

17u24 0 De Haan Meesterinbreker Yves Beaupain (64) is door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank op verdenking van 13 inbraken en 6 pogingen daartoe in de Concessiewijk in De Haan. Tot vandaag betwist de man achter de feiten te zitten. Verdere verklaringen legt hij niet af.

De lokale politie Bredene-De Haan kon Beaupain in maart vorig jaar in de boeien slaan. Hij liep rond in de Concessiewijk, maar kon geen uitleg geven voor zijn aanwezigheid. De zestiger is afkomstig van Wallonië en dakloos. In zijn rugzak troffen de agenten inbrekersmateriaal aan en wat buit van een eerdere inbraak. De Concessiewijk werd op dat moment al sinds augustus 2018 geteisterd door inbraken. Meestal vonden de feiten plaats in tweede verblijven en werd er bijna nooit iets gestolen. De dader overnachtte wel af en toe in de villa en meer dan eens bleek er ook eten verdwenen uit de frigo.

De speurders menen Yves Beaupain te kunnen linken aan de inbrakenplaag. De man zou sinds de jaren ‘80 al meer dan zeshonderd inbraken gepleegd hebben en wordt daarom “de koning van de inbrekers” genoemd. Op zijn strafblad staan evenwel “slechts” vierenveertig veroordelingen. Op veel medewerking van Beaupain hoeft het gerecht niet te rekenen. De man betwist achter de inbraken in De Haan te zitten, maar legt verder geen verklaringen af. De raadkamer verwees de meesterinbreker dinsdagmorgen door naar de correctionele rechtbank voor 13 inbraken en 6 pogingen daartoe. De meeste feiten waarvan de Waal verdacht wordt, vonden plaats eind 2018 en in het voorjaar van 2019. Het gerecht verdenkt hem echter ook van enkele inbraken uit 2017. Yves Beaupain zit nog steeds in de gevangenis en blijft daar nog minstens tot aan z'n proces.