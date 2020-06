“Gentleman-inbreker” krijgt opnieuw vier jaar cel voor inbrakenplaag in chique villawijk Siebe De Voogt

Meesterinbreker Yves Beaupain (64) heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 4 jaar gekregen voor een inbrakenplaag in de chique Concessiewijk in De Haan. Een zoveelste veroordeling in de criminele carrière van de Brusselaar, die ook de "gentleman-inbreker wordt genoemd.

De Concessiewijk in De Haan, waar voornamelijk tweedeverblijvers wonen, werd in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 geteisterd door een inbrakenplaag. “De modus operandi was telkens dezelfde”, vertelde procureur Charlotte Vonck op het proces. “Het cilinderslot van de woning werd afgebroken of er werden gaatjes geboord naast het slot.”

Fles champagne

De lokale politie Bredene/De Haan verhoogde door de plaag het toezicht in de wijk. In de ochtend van 22 maart zag een patrouille een man met een rugzak door de wijk wandelen. Het bleek te gaan om Yves Beaupain. Bij een fouille troffen de agenten inbrekersmateriaal aan en gestolen voedingswaren. “De beklaagde had ook twee stukken van een cilinderslot bij en twee huissleutels”, aldus de procureur. “Hij droeg gestolen kledij en via zijn ex-vrouw kregen we informatie dat ze recent van hem een fles champagne had gekregen. De drank konden we linken aan een inbraak in de Concessiewijk.” Op basis van schoensporen en DNA-onderzoek meende het parket Yves Beaupain te kunnen linken aan in totaal 19 feiten: 13 inbraken en 6 pogingen daartoe. De inbreker bracht binnenin de woningen ook meermaals beschadigingen aan. Zo goot hij soms drank uit op tapijten, boog hij zilverwerk om op tafels. Hij ging ook wel eens naar het toilet zonder door te trekken.

Gentleman

Naar goede gewoonte werkte Beaupain niet mee met het gerecht. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en brak zijn verhoor bij de politie simpelweg af. De rechtbank veroordeelde hem dinsdagmorgen tot 4 jaar cel, maar sprak hem wel vrij voor één inbraakpoging. Op de plaats van de inbraak waren geen bruikbare sporen gevonden. Mathieu Langerock, de advocaat van Beaupain, had tevergeefs om een mildere straf gevraagd. Voor zijn cliënt is de veroordeling van dinsdagmorgen een zoveelste op zijn strafblad. Bepaalde bronnen brengen hem in verband met meer dan 600 inbraken, al was de meesterinbreker tot voor dinsdag “nog maar” 9 keer veroordeeld. Zijn slachtoffers waren altijd rijkere mensen, waardoor Beaupain de bijnaam “gentleman-inbreker” kreeg.