“Geef toeristische sector snel een signaal”: Westtoer pleit voor snelle heropstart Leen Belpaeme

26 mei 2020

17u46 0 De Haan Volgens provinciebedrijf Westtoer is de toeristische sector in West-Vlaanderen klaar voor de heropstart. “Ze willen graag snel een signaal krijgen wanneer de deuren opnieuw open kunnen”, zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu. Ondertussen bereiden heel wat ondernemers zich voor, maar het is nog wachten op concrete richtlijnen.

De toeristische sector staat te popelen om weer van start te gaan na de verplichte sluiting midden maart. Dat is ook echt nodig want het kenniscentrum van Westtoer schat het omzetverlies in het voorjaar al op 750 miljoen euro. Ondertussen zijn heel wat ondernemers zich al aan het klaarstomen, maar dat is moeilijk zonder duidelijke richtdatum of specifieke richtlijnen vanuit de overheid. De ondernemers vragen een duidelijk signaal omdat een heropstart ook de nodige tijd zal kosten. “Hotels kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een aangepaste inrichting, onder andere in de ontbijtruimte. De horeca heeft tijd nodig om alles voor te bereiden. Ook een beperking van de capaciteit is moeilijk. Vanuit operationeel standpunt is het essentieel om snel informatie te krijgen over de voorwaarden”, zegt voorzitter Yves Van Moorder van Horeca West-Vlaanderen.

In onze buurlanden is er ofwel al duidelijkheid, ofwel is er al een heropstart, we hopen dat ons land snel kan volgen. Sabien Lahaye-Battheu

8 juni

Volgens de Sabien Lahaye-Battheu komt België achter. “In onze buurlanden is er ofwel al duidelijkheid, ofwel is er al een heropstart, we hopen dat ons land snel kan volgen.” Ook in Center Parcs wordt achter de schermen al hard gewerkt. “We zijn nu al drie maanden dicht en daar staan geen inkomsten of boekingen tegenover. Deze periode is ongezien en heftig. Als sector kunnen we zeggen dat we klaar zijn om van start te gaan. We hebben ons intern al voorbereid om op een veilige manier de parken terug op te starten. Onze specialisten hebben protocollen opgesteld en handleidingen waarin heel gedetailleerd staat beschreven wat we nodig hebben. Onze medewerkers worden ook opgeleid via e-learning, maar ook in de parken”, vertelt managing director voor België Erwin Dezeure. Ook hier wachten ze vol spanning op een datum. “In Nederland en Duitsland zijn onze parken al open en in Frankrijk hebben ze met 5 juni al een concreet vooruitzicht. We zijn er klaar voor en we hopen dat we op 8 juni zullen mogen openen in België. Dit natuurlijk met beperkingen. We kunnen niet doen alsof alles nog hetzelfde is.”

Ook volgens Stefaan Gheysen, directeur Westtoer is de goesting groot. “In het ondernemerslandschap zijn er heel wat initiatieven om te streven naar veiligheid en goesting. Zowel bij de ondernemers is de goesting groot als bij de mensen die snakken naar vakantie.” Westtoer zal campagnematig heel wat initiatieven ondersteunen. “Met de Vlaanderen-Vakantieland-campagne willen we een mindswitch tot stand brengen. We willen dat de mensen weer aan vakantie denken en dat ze Vlaanderen als een alternatieve bestemming voor een buitenlandse reis overwegen. Naast de kust heeft onze provincie unieke plekken en logeeradressen in het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek.”