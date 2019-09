“Feesten in de Vosseslag kunnen nieuwe wind gebruiken” Leen Belpaeme

17 september 2019

17u39 0 De Haan Op de eerste gemeenteraad na de zomer hadden verschillende raadsleden kritische vragen over de evenementen in De Haan. Zo werden vooral de Vosseslagfeesten en de Garnaalfeesten niet gesmaakt. Beide evenementen zijn volgens inwoners, handelaars en enkele raadsleden verwaterd tot gewone rommelmarkten. Voor de zomer werd nochtans beloofd om de Vosseslagfeesten te vernieuwen, maar daar was weinig van te merken.

Op de Vosseslag leeft al langer het gevoel dat ze te weinig meetellen in het beleid van de gemeente. Voor de zomer was er al ongerustheid door het afschaffen van de stoet van Mong de Vos tijdens de Vosseslagfeesten en de vrees werd naar het gevoel van veel inwoners ook bevestigd. “Ieder jaar is er een stukje minder verhaal rond Mong de Vos. Geen figuranten vinden voor de stoet, is larie. We zijn overtuigd dat kinderen van de Vosseslag zeker willen deelnemen aan het feestgebeuren. Deze kunnen warm gemaakt worden door een briefje mee te geven via de school”, zeggen enkele leden van Bewust. Ook over het verplaatsen van de datum leeft al langer ongenoegen. Ook over de Garnaalfeesten op het einde van de zomer was er ongenoegen. “We moesten ‘s morgens vroeg in zee gaan waardoor er amper toeschouwers waren", zei Ronny Van Eenoo van Bewust.

Ook handelaars willen graag een frisse wind. “Wij horen vaak van toeristen en inwoners de opmerking dat de Vosseslag achteruitgestoken wordt. Zowel de Vosseslagfeesten en Garnaalfeesten kunnen een nieuwe wind gebruiken. De evenementen stellen nu niet veel meer voor. Een stoet is folklore, maar het is tenminste iets en de mensen vinden dat wel leuk.” Beide feesten zijn volgens handelaars te veel vervallen tot een rommelmarkt. Schepen Marleen De Soete gaf op de gemeenteraad dat ze wil nadenken over nieuwe impulsen voor de Vosseslagfeesten. “Met enkel een stoet gaan we er niet geraken. Mijn betrachting is om een tweede Retro Sur Mer in de Vosseslag te creëren. Het concept moet grondig aangepakt worden. We zullen dit met de dienst Toerisme verder uitwerken.”