“Enorme gasontploffing op het nippertje vermeden”: Man blijft ontkennen dat hij gasleidingen openzette in zijn appartement na huurgeschil Siebe De Voogt

17 augustus 2020

15u52 1 De Haan Een 46-jarige man uit Wenduine staat in de Brugse rechtbank terecht voor het moedwillig willen veroorzaken van een gasontploffing. G.M. wordt ervan verdacht enkele gasleidingen in z'n appartement te hebben opengezet. De aanleiding zou een huurgeschil zijn. De verdediging en het openbaar ministerie vragen de aanstelling van een nieuwe gerechtspsychiater om zijn geestestoestand te onderzoeken.

De Jokstraat in Wenduine lijkt dit voorjaar aan een enorme gasontploffing te zijn ontsnapt. Dat bleek maandagmorgen in de Brugse rechtbank, waar een 46-jarige bewoner van een appartement terechtstond. De man woonde in een pand op de hoek van de Jokstraat en Herenstraat. De eigenares van het gebouw werd op 10 maart ingelicht van een enorme gasgeur die er hing. “De brandweer kwam ter plaatse en zette de volledige omgeving af", stelde haar advocaat Olivier Ryde. “De kans op een ontploffing was blijkbaar zeer reëel.”

Leidingen gemanipuleerd

In het appartement van bewoner G.M. ontdekte de politie volgens de burgerlijke partij dat vier gasleidingen en -koppelingen werden gemanipuleerd. De huurder zou diezelfde dag nog uitgedreven worden na een huurgeschil. “Hij had geen brandverzekering afgesloten en was binnen alles op eigen houtje aan het verbouwen", stelde meester Ryde. “We besloten dus een procedure op te starten bij de vrederechter. De dag van de feiten zou de beklaagde om 13.30 uur uitgedreven worden. Tussen 11 en 11.30 uur moeten de gasleidingen zijn gemanipuleerd. Hij beweerde toen in Blankenberge op café te zitten, maar zijn gsm zat zeker tot 11.43 uur onder de mast in Wenduine en gaf nadien geen signaal meer.”

“Bovendien werd hij gezien door een getuige en dreigde hij de maanden voordien tegen anderen om de gas open te zetten als hij zou worden uitgedreven. De feiten hebben een enorme indruk nagelaten op mijn cliënte. Als de boel was ontploft, was ze zelf ook slachtoffer. Ze woont immers in een aanpalende woning samen met haar dochtertje van zeven jaar.”

Hij blijft erbij dat hij die gasleidingen niet heeft gemanipuleerd. En die sms’en die hij stuurde met dreigementen? Dat waren slechts woorden. Die heeft hij nooit uitgevoerd Marleen De Soete

Opnames psychiatrie

De verdediging vroeg de rechter om een nieuwe psychiater aan te stellen om G.M. te onderzoeken. Het openbaar ministerie sloot zich bij die vraag aan. “Mijn cliënt onderging in het verleden meerdere opnames in de psychiatrie, maar de gerechtspsychiater die hem onderzocht kon niet beschikken over die verslagen”, stelde advocate Marleen De Soete. “Hij deed vrijwilligerswerk in de voedselbedeling van De Haan en leerde daar de eigenares van het gebouw kennen. Hoewel zij dat ontkent, kregen de twee volgens enkele getuigen een kortstondige relatie. Na de breuk ging het bergaf met mijn cliënt. Hij blijft er echter bij dat hij die gasleidingen niet heeft gemanipuleerd. De ontmantelde kachels, waarvan sprake, waren in september 2019 al ontmanteld. En die sms’en die hij stuurde met dreigementen? Dat waren slechts woorden. Die heeft hij nooit uitgevoerd.”

Op 24 augustus beslist de rechter of hij een nieuwe psychiater aanstelt in het dossier.