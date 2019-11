De gemeente Heuvelland organiseert inspraakmomenten toekomstplannen Christophe Maertens

06 november 2019

14u58 0 Mensen die meer willen weten over de toekomstplannen van de gemeente Heuvelland, kunnen dat doet op twee inspraakmomenten.

Wie benieuwd is naar de toekomstplannen voor Heuvelland in 2020-2025 krijgt meer info op twee inspraakmomenten. Een eerste vindt plaats op donderdag 14 november om 20 uur in OC De Klaverhulle in de Schoolstraat in Wijtschate. Op zaterdagvoormiddag 16 november om 10 uur vindt het tweede moment plaats in OC De Galoye langs de Dikkebusstraat in Loker.