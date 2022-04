De 16de-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer: “Een man met een plan”

EDEGEM/DUFFEL Lana organi­seert zondag paasfeest... voor honden: “Plezant voor zowel viervoeter als baasje”

Het is niet omdat honden beter geen chocolade-eieren eten, dat ze geen paasfeest kunnen vieren. Zondag organiseert Lana Provoost - bekend van het eerste Belgische hondenrestaurant - het evenement ‘Paw-eieren snuffelen’ op een hondenweide in het fort van Edegem. “Het feest is gratis maar gulle giften worden gebruikt om dieren te helpen in Oekraïne.”

17:50