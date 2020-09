Davy Brouwers (P.Eisden): “De plaatsen zullen duur worden bij Patro.” Lucien Claessens

11 september 2020

07u21 0 Na een lange en intensieve voorbereiding begint Patro Eisden dit weekend aan het serieuze werk. In de Beker van België ontvangt Eisden zondagmiddag om 16 uur de Waalse tweede nationaler Stockay-Warfusée. In de voorbereiding speelde de mijnploeg alle oefenwedstrijden buitenhuis. Voor de supporters wordt het een eerste kennis met het new look Eisden in eigen stadion. Patro heeft een stevige bekerreputatie. Nog niet zo lang geleden trokken confrontaties tegen Club Brugge en Anderlecht volle tribunes. “We willen ook dit seizoen in de trommel met de ploegen uit de hoogste Belgische reeks”, blikt aanvaller Davy Brouwers vooruit.

Davy Brouwers liet zich in de oefenwedstrijden meermaals opmerken. Ofwel als aangever, ofwel als afwerker. Was het een zware voorbereiding, Davy?

“De voorbereiding was lang en heel intensief”, blikt de 32-jarige aanvaller terug. “Trainer Stijnen legde er duchtig de pees op, maar op de juiste momenten was er ook tijd voor rust. Die aanpak rendeerde. Op conditioneel vlak staan we bijzonder sterk. Ook in de oefenwedstrijden werd er goed voetbal geserveerd met veel doelpunten. Enkel tegen Heur-Tongeren draaide het ondanks de 1-2 zege iets minder.”

De laatste generale repetitie tegen Lommel leverde een verrassende 1-3 zege op. Jullie zijn klaar voor de bekerpartij?

“Het is alvast een enorme opsteker. Tegen Lommel hebben we als een hecht blok gespeeld. We zetten meteen druk en dat leverde ons geen windeieren op. Het is wellicht ons sterkste wapen. Anderzijds is er tijdens het tussenseizoen ook heel wat kwaliteit binnengehaald. Dat geeft de trainer meer keuzemogelijkheden. De concurrentie zal bijzonder groot zijn. Dat wil zeggen dat iedereen scherp moet staan of hij vliegt eruit. De plaatsen zullen duur worden.”

Jullie scoorden veel tijdens de oefencampagne. Ook aanvallend komen jullie sterker voor de dag?

“Aanwinst Oleg Cheprassov toonde zich inderdaad meteen trefzeker. We beschikken nu over een drietal goede spitsen die makkelijk de weg naar het doel vinden. Ik draai daar rond en pik ook mijn goaltje mee. En dan heb ik het nog niet gehad over de flanken. Neen, we beschikken over meerdere spelers die de wedstrijd kunnen openbreken. Dat geeft een goed gevoel.”

Op verdedigend hadden jullie wat pech. Zowel Kenne als Brulmans raakten gekwetst.

“Raoul Kenne scheurde zijn voorste kruisbanden en is waarschijnlijk uit voor de rest van het seizoen. Brulmans sukkelt met een kniekwetsuur. De club heeft daar snel op gereageerd. In laatste instantie werden met Henk Dijkhuizen en Stan Kolen nog twee extra verdedigers aangetrokken.”

Zondag treffen jullie tweede nationaler Stockay. Een haalbare kaart?

“Ze wonnen hun vorige bekerpartij met 3-0 tegen Aywaille. Dus zeker geen doetje. Het is een stugge ploeg die ook fysiek zeer sterk staat. Maar bij ons is de drang om te winnen bijzonder groot. We willen willen echt in de trommel met de ploegen uit 1A en dan hopen op een echte topper. Dat zou de max zijn”, geniet Davy Brouwers nu al.