Davy (9) ziet voetbaldroom uiteen spatten. En waarom viseert misdaadmilieu broer van Antwerpse kickbokskampioen? Dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ afgelopen weekend

In Blankenberge werd een meisje van 16 jaar getroffen door een vuurpijl op het strand, in Zutendaal werd een hondje aan de leiband doodgereden op straat. Maar er gebeurde nog veel meer de afgelopen dagen. Wij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. “Sorry Davy, maar je bent niet goed genoeg om volgend jaar samen met je vriendjes te voetballen.” Deze hartverscheurende boodschap kregen Davy Crombez (9) en zijn ouders te horen bij voetbalploeg Sassport Boezinge. “Voetbal is zijn enige hobby, zijn hart is gebroken”, zegt mama Melanie Caemerlynck. “Op die leeftijd zouden álle kinderen toch moeten kunnen meevoetballen?” Minister Weyts stelt zich ook vragen bij de weigering.

Volledig scherm “Voetbal is zijn enige hobby, zijn hart is gebroken”, zeggen mama Melanie Caemerlynck en papa Kenneth Crombez. “Op die leeftijd zouden álle kinderen toch moeten kunnen meevoetballen?” © Henk Deleu

2. Een tragisch ongeval heeft het leven van Benjamin De Donder (32) en zijn gezin volledig ontwricht. De Zemstenaar ligt ondertussen al 7 weken op Intensieve en dat zal nog niet meteen veranderen. “Het drama gebeurde net op de dag waarop ik wist dat ik zwanger was”, zegt zijn vrouw Stefany. Om de hoge kosten op te vangen, zijn familie en vrienden nu met een crowdfunding gestart.

Volledig scherm Benjamin De Donder © Dieter Nijs

3. Antwerpen werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door twee nieuwe aanslagen, telkens gericht op een pand van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. De voorbije maand werden ook al drie andere gevels van dezelfde familie geviseerd. De onderwereld zou het niet gemunt hebben op de kickbokskampioen zelf, maar op zijn oudere broer, in het drugsmilieu beter gekend als ‘Urbanus’. Die zou een lading cocaïne verduisterd hebben, iets waar zijn opdrachtgevers niet om kunnen lachen.

Volledig scherm De politie onderzoekt een reeks aanslagen tegen gebouwen die gelinkt worden aan de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Het zouden vergeldingen van de onderwereld zijn, gericht tegen zijn oudere broer S., in het drugsmilieu beter gekend als 'Urbanus'. © MDR/PN

4. Een portie onvervalste nostalgie. Op het einde van dit seizoen rijden in Bellewaerde de iconische ‘kevertjes’ een laatste keer uit. Voor duizenden kinderen was de roetsjbaan de eerste kennismaking met een echte pretparkattractie. Wie er geen afscheid kan van nemen, kan een bod doen op een wagentje. En misschien mag je wel mee tijdens de allerlaatste rit? Eerst halen we met fans en medewerkers mooie herinneringen op.

Volledig scherm De keverbaan tegenwoordig en anno 1981: al die decennia goed voor topentertainment. © Henk Deleu/Bellewaerde

5. De start van de Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas is zaterdag niet kunnen doorgaan na een corona-uitbraak bij het team voor de podiumopbouw. Verschillende mensen vielen uit en toeleverancier The Fungroup kon op korte termijn onvoldoende gespecialiseerd personeel mobiliseren om hen te vervangen. De VRT vond inmiddels wel een oplossing voor de editie van zondag in Zeebrugge.

Volledig scherm Schepen Ine Somers is ontgoocheld want een alternatief zoeken was op deze korte tijdspanne onmogelijk. © rv/Henk Deleu

6. Een relatie die op de klippen loopt en studies die mislukken: in het vroege najaar van 2017 leidt die cocktail tot een onnoemelijk drama in het anders zo rustige dorpje Eppegem, in Vlaams-Brabant. In een barbecuestel vindt een oom het verkoolde lichaampje van peuter Pari (2) terug. Mama Julie M., dan 27 jaar, is er ook bij en stuikt neer. Twee jaar lang wacht ze in de cel op haar proces, dat er uiteindelijk nooit komt. “Elke dag kijkt ze nog naar de foto van haar dochtertje.”

Volledig scherm Julie M. vermoordde haar peuter in Eppegem. © RV/Marc Baert

7. “Vorig jaar was ik op één nacht tijd 250 kilo kersen kwijt. Geplukt door illegale bendes die het fruit op de zwarte markt doorverkopen tegen de hoogste prijzen.” De verhalen van Haspengouwse fruitboeren die grote verliezen lijden door illegale plukkers, stapelen zich jaar na jaar op. Om de bendes een halt toe te roepen, patrouilleert de politie de laatste jaren voortdurend op en rond de Haspengouwse fruitplantages. “Maar de bendes oprollen is een huzarenstuk”, vertelt de lokale politie. Wij gingen mee op patrouille met de cavalerie van de federale politie die voor de gelegenheid in Borgloon bijspringt.

Volledig scherm De politie te paard in Borgloon. © Karolien Coenen

8. Knokke-Heist en pop-ups, ze zijn tijdens de zomermaanden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van topmodellen over kunstenaars tot beginnende ondernemers: allemaal willen ze hun collectie tonen in de kustgemeente. Wij trokken op pad en maakten een ruime selectie. Voor mens én dier, voor jong en oud: haast u naar Lippenslaan en andere zeedijken.

Volledig scherm Inés Goulaf met haar hond (links), ontwerpster Evelyne Van der Looven (midden) en model César Casier (rechts). © Benny Proot/Jill Dhondt/Wannes Nimmegeers

9. In Spanje loopt een onderzoek naar de dood van een 83-jarige vrouw. De hulpdiensten troffen haar lichaam aan naast dat van haar man (82) uit Brugge, die wel nog in kritieke toestand werd afgevoerd. Hij vecht nog steeds voor zijn leven. Wellicht probeerden ze samen uit het leven te stappen uit eenzaamheid. “Ze waren alleen. Dat haar gezondheid de laatste jaren steeds slechter werd, maakte hen verdrietig.”

Volledig scherm De Guardia Civil, hier op een archiefbeeld, onderzoekt de dood van de Brugse vrouw. © EPA

10. Lefty Guitars langs de Mechelbaan in Peulis (Putte) is niet alleen uniek in de streek maar ook in de Benelux. In 2005 richtte Patrick Van Rompaey zijn gitaarwinkel voor linkshandigen op. Ondertussen draait de eenmanszaak dus al bijna twintig jaar mee.

Volledig scherm Patrick Van Rompaey verkoopt met Lefty Guitars linkshandige gitaren in Peulis © David Legreve

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.