“Dat duwtje in de rug op moeilijke momenten, dat had ik nodig”: bekende Vlamingen over die ene leerkracht die er voor hen was toen alles even tegenzat

Ieper Marijn en Melanie openen VM Stables in Ieper: “Bij ons verblijven paarden in een vijfster­ren­ho­tel”

Op vakantie gaan zit er voor Marijn en Melanie niet meer in, maar dat nemen ze er graag bij om hun droom te kunnen realiseren: het uitbaten van paardenhouderij waar zowel paard als ruiter tot in de puntjes worden verzorgd. Na even zoeken vond het koppel een locatie langs de Pilkemseweg in Ieper en ze doopten de plek om tot VM Stables Haras Pilkem. “Het is een passie waar we dag en nacht mee bezig zijn.”

7:22