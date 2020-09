Zware brand verwoest varkensstal in Moerkerke: nog geen duidelijkheid over lot van aanwezige biggetjes Siebe De Voogt

26 september 2020

Damme In de Brieversweg in Moerkerke, bij Damme, heeft vrijdagnacht een zware brand gewoed in een varkensstal. In het gebouw zouden heel wat biggetjes aanwezig geweest zijn, maar over hun lot is nog niets gekend.

Het vuur brak rond 2.30 uur uit. De brandweer snelde massaal ter plaatse. Liefst vijf posten - die van Brugge, Oostkamp, Maldegem, Aalter en Knokke - zakten af naar Moerkerke met zwaar materiaal om de brand te lijf te gaan. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit het dak van de varkensstal. Storm Odette maakte het werk van de brandweerlieden er niet makkelijker op. De stevige rukwinden wakkerden het vuur extra aan. Pas na meer dan een uur hadden de hulpdiensten de situatie onder controle. Ze moesten wel nog enige tijd nablussen. In de stal zouden op het moment van de brand heel wat biggetjes gezeten hebben. Over hun lot is momenteel nog niets gekend. Zeker is wel al dat de schade in de stal bijzonder groot is. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

