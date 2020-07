Zo kan het dus ook: geniet van optredens in uniek amfitheater Bart Huysentruyt

19 juli 2020

18u49 22 Damme In Damme kan je nog de hele zomer naar Campo Solar. Dat is dit jaar niet het feeërieke festival van anders, maar wel een veel intiemere setting met een amfitheater en bubbels tussen de maïsvelden.

Het festival te midden de Damse velden kan door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar er is wel een alternatief. De hele zomer lang kan je op de festivallocatie genieten van optredens in een uniek amfitheater, gebouwd voor 200 bezoekers. Het is het kunstenaarscollectief Tentakel dat de constructie heeft opgebouwd. Je kan die Brugse gasten kennen van het Cactusfestival, waarvoor ze ook elk jaar nieuwe en aantrekkelijke constructies bouwen. Elke woensdag en zaterdag stapt er iemand op het podium in Damme. Afgelopen zaterdag liep het goed vol voor Absynthe Minded. Zo'n 200 muziekfans genoten van de zon en de akoestische set. Iets drinken of knabbelen kan in afgesloten bubbels in de maïsvelden. “Het is allemaal coronaproof”, zegt Karel Standaert. “We laten zien hoe je optredens ook kan organiseren.” Onder meer Yevgueni en Sioen komen er deze zomer nog optreden. Meer info op www.campo-solar.com.