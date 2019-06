Zakenman krijgt 2 jaar cel voor in brand steken van kasteel Ryckevelde (maar vrijspraak voor stelen flesjes bier) Jelle Houwen

13 juni 2019

10u54 2 Damme Een 64-jarige zakenman uit Brugge en zijn 54-jarige vriend zijn veroordeeld voor het in brand steken van het kasteel van Ryckevelde in Sijsele, op 22 april vorig jaar. Zakenman M.B. had een financieel geschil met de kasteelheer en deelde eerst zware klappen uit. Hij kreeg 2 jaar voor die slagen en de brandstichting... maar werd wel vrijgesproken voor het stelen van twee flesjes bier uit de koelkast van de kasteelheer.

De feiten dateren van zondagavond 22 april vorig jaar rond 21.30 uur. De politie werd toen opgebeld door de kasteelheer die gaan schuilen was bij de buren. Hij vertelde dat hij afgeranseld werd door de zakenman en diens vriend. Toen de politie het kasteeldomein tien minuutjes later opreed, zagen ze dat de bovenverdieping van het kasteel, eigenlijk het grote bijgebouw, in lichterlaaie stond.

De politie belde de brandweer die tot hun verbazing zag dat de oprit geblokkeerd was door een Nissan Juke, waarin de zakenman en diens vriend zaten. Het leek erop dat beiden zo verhinderden dat de brandweer het kasteel kon blussen. Beiden werden gearresteerd en vlogen enkele maanden in de cel in voorhechtenis. De ganse zolderverdieping van het kasteel brandde uit, de schade bedraagt meer dan 100.000 euro.

“Geef toe dat je het zélf in brand stak”

Zakenman M.B. kreeg daar nu twee jaar effectieve cel voor. Hij werd veroordeeld voor de brandstichting en de zware slagen die hij de kasteelheer toebracht. Zijn vriend kreeg er 18 maanden effectieve celstraf voor én werd ook veroordeeld wegens het leegdrinken van twee flesjes bier uit de koelkast van de kasteelheer. Zijn celstraf is lager omdat hij veel minder slagen uitdeelde dan de zakenman.

Nochtans hadden beide mannen de vrijspraak gevraagd. Volgens hen stak de kasteelheer zélf de boel in brand. “Hij had financiële problemen en de renovatie van zijn kasteel vlotte niet. Hij kent het enorme domein als zijn broekzak en vond zeker een manier om ongezien binnen te gaan en de boel zelf in de fik te steken. Man, kijk mij in de ogen en geef toe dat je het zelf deed man!” zei M.B. fel op het proces. Maar de rechter veegde dat van tafel omdat het tijdsverloop die avond enkel maar M.B. en zijn vriend F.B. als daders kan aanduiden. Beiden gaan wellicht in beroep tegen hun straf. Er hangt hen een schadeclaim van meer dan 100.000 euro boven het hoofd van KBC, maar dat werd nog niet definitief begroot.