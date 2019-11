YouTube-ster Nanou (12) wil nu ook modewereld veroveren met eigen kledinglijn Mathias Mariën

06 november 2019

08u01 1 Damme Nanou Philips, het 12-jarig meisje uit Damme dat YouTube veroverde met haar ‘fluisterfilmpjes’, brengt een eigen kledinglijn op de markt.

Nanou, oorspronkelijk afkomstig uit Brugge, is een rijzende ster op YouTube. Met haar handen en stem maakt ze rustgevende geluiden, iets wat kijkers aangename tintelingen bezorgt. Ze is een zogeheten ASMR-artiest en heeft meer dan 117.000 volgers op het videokanaal. Nu wil het meisje ook scoren in de modewereld. Samen met haar familie lanceert ze de kledinglijn TWLV - verwijzend naar haar leeftijd ‘twelve’. Op 16 november lanceert ze haar kledinglijn. Op haar website www.twlv.be wordt letterlijk afgeteld tot dat moment. Op haar Instagram geeft Nanou wel al een eerste preview van de kledinglijn.