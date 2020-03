WZC De Stek en OCMW Damme bedanken vrijwilligers Mathias Mariën

09 maart 2020

14u33 0 Damme In de cafetaria van het moderne woonzorgcentrum De Stek in Sijsele heeft OCMW Damme haar traditioneel vrijwilligersfeest georganiseerd.

OCMW Damme kan rekenen op een grote groep vrijwilligers die op regelmatige basis bijspringen bij de werking van de organisatie. Ze helpen bij de maaltijden, in de cafetaria of vergezellen de bewoners van De Stek bij consultaties. Ook bij de organisatie van activiteiten zoals de wandelingen, crea- en handwerknamiddagen, feestjes en de pastorale werking kan het woonzorgcentrum rekenen op de belangeloze inzet van ‘de stekkers’. Andere vrijwilligers zijn chauffeur en helpen via de Minder Mobielen Centrale dat zorgbehoevenden zich toch vlot kunnen verplaatsingen. “We zijn deze 90-tal vrijwilligers uit de eigen gemeente maar ook van elders bijzonder dankbaar”, sprak burgemeester en voorzitter van het vast bureau de aanwezigen toe. “We organiseren daarom tijdens de Week van de Vrijwilliger graag eens een feest voor hen.” Het vrijwilligersfeest werd georganiseerd door het personeel van De Stek. De keuken van het woonzorgcentrum bereidde de feestmaaltijd.